“Tutto accade su RTL 102.5": Alessandra Amoroso torna come conduttrice d'eccezione sulla prima radiovisione d'Italia

Tutto pronto per il quarto appuntamento con Alessandra Amoroso, che torna a RTL 102.5 come conduttrice d’eccezione. Mercoledì 13 aprile, dalle 21 alle 23, la cantante salentina sarà in diretta sulla prima radiovisione d'Italia per condividere i ricordi più belli della sua carriera e gli aggiornamenti sulle tappe che la porteranno al suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma il prossimo 13 luglio 2022.

Dopo il successo delle prime tre puntate, Alessandra Amoroso ospiterà tanti altri amici nel corso del quarto appuntamento. Imperdibile.

Segnate questa data: mercoledì 13 aprile, dalle 21 alle 23, in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY. RTL 102.5 è in radiovisione sul canale 36 del DTT, sul 736 di SKY e in streaming su RTL 102.5 PLAY.

