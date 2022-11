“Tutto accade su RTL 102.5": Alessandra Amoroso torna come conduttrice d'eccezione sulla prima radiovisione d'Italia

Alessandra Amoroso torna a RTL 102.5 come conduttrice d’eccezione il 13 di ogni mese. Appuntamento imperdibile domenica 13 marzo, dalle 21 alle 23, rigorosamente in diretta sulla prima radiovisione d'Italia per vivere tutte le tappe che la porteranno al suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma per il prossimo 13 luglio 2022.





Dopo il successo delle prime due puntate, Alessandra Amoroso ospiterà tanti altri amici nel corso del terzo appuntamento.





Segnate questa data: domenica 13 marzo, dalle 21 alle 23, in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY. RTL 102.5 è in radiovisione sul canale 36 del DTT, sul 736 di SKY e in streaming su RTL 102.5 PLAY.





