Tutto in un disco: “Alma” di Gaia, queste canzoni sono tutto quello che volevo dire

Il disco? L’impronta del suo nuovo lavoro cui, Gaia, ha dato un nome già tanto evocativo ce la racconta lei stessa in diretta all’inizio della chiacchierata in The Flight. “Avevo necessità di fare un disco sincero, senza filtri anche rispetto al periodo che stavo vivendo” già perché “Alma” nasce in lookdown e Gaia, che definisce l’album più introspettivo e maturo, spiega che quei mesi, che lei come tutti noi abbiamo vissuto chiusi in casa, l’hanno portata a guardarsi con maggior forza dentro. La squadra di The Flight, Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Francesco Taranto, lo dicono subito “E’ tanta roba!”, l’album conta 15 canzoni, e Gaia risponde “Non voglio essere avara e sono nate in un unico flusso, queste canzoni sono tutto quello che volevo dire”.

GAIA (NON) CORRE DA SOLA

In “Alma” si trovano i ritmi intimi e solari tipici del Brasile, Gaia sceglie liberamente di esprimersi in Italiano e in portoghese “Tutto parte dall’istintività del momento” dice la cantautrice di 24 anni spiegando in che modo decide quale lingua usare. Ma poi aggiunge che “Una certa spiritualità la racconto meglio in portoghese”. Nell’Album si circonda di amici e non solo, in Ginga ci sono Francesca Michielin e Margherita Vicario, in Marina c'è Gemitaiz e poi c’è il featuring internazionale con Sean Paul & Childsplay in Boca.