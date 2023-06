Tutto pronto a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi, verranno celebrati in Duomo alle 15.00

PHOTO CREDIT: Fotogramma

STRAORDINARIE MISURE DI SICUREZZA

Piazza Duomo è già transennata e presidiata dalle forze dell’ordine. Già dalla mattinata è iniziato l’afflusso di gente. Per i funerali di stato del cavaliere è previsto l’arrivo di migliaia di cittadini, per questo sono state disposte imponenti misure di sicurezza. Chiusa la fermata “Duomo” della metropolitana, deviate le linee di tram e autobus, che solitamente transitano dalla piazza. Da mezzogiorno non sarà più possibile l’accesso al Duomo a visitatori e turisti. L’ingresso alla cattedrale verrà riaperto alle 13.30 ma solo per i titolari di invito, saranno 2300. Per i cittadini comuni sono stati allestiti due maxischermi, sui quali si potranno seguire le esequie celebrate dall’Arcivescovo Mario Delpini.





LE ALTE CARICHE DELLO STATO

A Milano saranno presenti il capo dello stato Sergio Mattarella, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, tutti i ministri arrivati da Roma su un volo di stato. Sul fronte opposizione, ci sarà la segretaria del PD Elly Schlein; presenti anche Matteo Renzi e Carlo Calenda, il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana; invece dopo le critiche ricevute dalla base Cinque Stelle, Giuseppe Conte ha scelto di non partecipare. Previsto l’arrivo di Umberto Bossi e dell’ex premier Mario Draghi. Dall’estero è annunciata la presenza del premier ungherese Orban. Ci saranno poi l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad e il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber. Mentre spicca l'assenza di grandi leader internazionali. Non ci sono i capi di stato e di governo di Francia, Germania, Regno Unito, Spagna. E per l’Unione Europea ci sarà solo Paolo Gentiloni, e non la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen..