Uccide la moglie a coltellate e si costituisce ai Carabinieri, era già stato denunciato per violenze domestiche

L'ENNESIMA STRAGE ANNUNCIATA

Nelle ore successive al delitto sono emersi particolari che danno la sensazione di strage annunciata. Le avvisaglie c’erano state, ma sono state sottovalutate; anche dalla vittima, che come il marito aveva 62 anni. Lo scorso 28 febbraio la moglie si era presentata alle forze dell’ordine per raccontare le violenze subite dal marito. E non era stato un episodio isolato. Il 30 settembre scorso l’uomo aveva messo le mani al collo della moglie, che poi però aveva minimizzato davanti ai Carabinieri, rinunciando così alla denuncia. Le minacce e le intemperanze di una persona violenta non si erano fermate e questa escalation poco meno di due mesi fa aveva indotto la vittima a presentare denuncia per maltrattamenti. Sentita più volte, la donna non aveva mai parlato di atteggiamenti violenti del marito, ma solo di minacce dovute, secondo lei, ad una patologica gelosia. Pur non sentendosi in pericolo di vita, la donna lo scorso 4 gennaio aveva chiesto l'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza perché particolarmente scossa dalle minacce subite dal marito, che risulta paziente del servizio igiene mentale all'Ausl per un disturbo certificato da sindrome ansiosa bipolare. Secondo gli inquirenti, la donna uccisa ieri sera aveva rifiutato il trasferimento in una casa protetta vivendo sullo stesso pianerottolo della figlia e quindi convinta di trovarsi al sicuro. Purtroppo, non è bastato.