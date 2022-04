Ucraina: bombardamenti e violenti scontri a nord e a est di Kiev, scatta l'evacuazione di Mariupol

Il sindaco di Kiev ha affermato che si stanno combattendo vaste battaglie a nord e ad est della capitale ucraina. A Chernihiv bombardamenti russi hanno distrutto il reparto di oncologia di un ospedale. In corso l'evacuazione di circa 2mila civili dalla città martire di Mariupol. Molte auto private dalla vicina Berdyansk si sono unite ai 42 bus scortati dai veicoli della Croce rossa e del Servizio di emergenza ucraino che si dirigono verso Zaporizhzhia.





Colloqui Kiev- Mosca

Sul piano diplomatico, sono ripresi i colloqui in video conferenza tra le delegazioni. Sul negoziato con Kiev ha avvertito Mosca peserà l’attacco ucraino scattato all’alba in territorio russo. Colpito al confine un deposito di petrolio, in fiamme almeno 8 dei 27 serbatoi presenti nell’area. Non commentiamo le accuse sul raid, la replica del ministero della difesa ucraino.





Vertice Ue-Cina e questione gas

Summit virtuale tra Unione Europea e Cina. Per Bruxelles Pechino ha una responsabilità speciale. Se non sostiene le sanzioni almeno non interferisca. Così il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Sul fronte energetico, Gazprom ha iniziato a notificare ai paesi che importano gas russo, con dettagli tecnici, il nuovo meccanismo per i pagamenti, dopo che il Cremlino ha ordinato l’attivazione del sistema che prevede obbligatoriamente la conversione delle transazioni in rubli.





Nuove indiscrezioni sulla salute di Putin

E’ stata smentita dal Cremlino la notizia diffusa oggi da un media indipendente russo, specializzato in giornalismo investigativo, secondo cui il presidente russo avrebbe un tumore alla tiroide. Nell’articolo pubblicato Proek si cita un chirurgo, specializzato nella cura di questa patologia, che avrebbe visitato decine di volte negli ultimi 4 anni il leader del Cremlino presso la sua residenza di Sochi.





Telefonata tra Macron e Zelensky

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron. I due hanno parlato di contrastare l'aggressione russa, del processo negoziale, del corso e delle prospettive, dell'importanza delle garanzie di sicurezza.





Metsola a Kiev

"Sono a Kiev per dare un messaggio di speranza". Lo ha stritto su twitter la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, giunta oggi nella capitale per una breve visita. "La resistenza e il coraggio degli ucraini hanno ispirato il mondo" ha aggiunto.