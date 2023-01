Ucraina, è entrato in vigore il cessate il fuoco voluto dalla Russia. Una tregua già violata

Un cessate il fuoco di 36 ore per il Natale ortodosso, che cade il 7 gennaio. Da mezzogiorno di oggi, 6 gennaio (le 10 ora italiana), alle 24 di domani. É quanto ha stabilito unilateralmente Vladimir Putin con un annuncio arrivato ieri tramite il servizio stampa del Cremlino, secondo cui il Presidente russo ha incaricato il ministro della Difesa Serghei Shoigu di introdurre la tregua in rispetto dell'appello diUna decisione che la Russia ha chiesto di rispettare anche all'Ucrainasi legge nel comunicato, ripreso dall'agenzia Ria Novosti. "

Un cessate il fuoco unilaterale annunciato ieri dalla Russia, iniziato alle 10 ora italiana e che dovrebbe durare fino alle 24 di domani, in rispetto del Natale ortodosso. Una tregua che di fatto non c'è, con bombardamenti segnalati da ambo le parti.

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

KIEV ATTACCA IL DONETSK

Secondo l'agenzia Tass, l'Ucraina avrebbe attaccato il Donetsk per tre volte subito dopo l'entrata in vigore della tregua. Per il ministero della Difesa russo, le truppe ucraine hanno bombardato l'area di Krasnolimansky, nella regione di Donetsk e colpito la zona di Belogorovka, nel Lugansk. Otto attacchi di artiglieria sono invece riportati a Novopavlovka, nella regione di Zaporizhzhia, con una risposta russa che, dice la fonte, ha eliminato le postazioni ucraine che avevano compiuto i bombardamenti. Intanto in tutta l'Ucraina è scattato un allarme aereo dopo il decollo di due caccia dalla base di Baranovichi in Bielorussia, con la popolazione invitata ad andare nei rifugi. Lo riporta Unian.

MOSCA COLPISCE KRAMATORSK

Ma secondo fonti di Kiev, anche i russi non starebbero rispettando il cessate il fuoco. Avrebbero colpito per due volte con dei razzi la città di Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, come ha detto il vicecapo dell'ufficio di presidenza ucraino Kyrylo Tymoshenko. Accusa rigettata da Mosca, che rispetta lo stop alle armi mentre gli ucraini "come ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dalla Tass.