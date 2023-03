Ucraina, raid notturno con droni russi nella regione di Kiev, 7 vittime

Sale a 7 il numero delle vittime del raid notturno russo messo a segno con i droni. I soccorritori hanno recuperato i corpi di altre 3 persone da sotto le macerie di un dormitorio nella regione di Kiev. Inoltre, una persona è morta e altre 17 sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo a Zaporizhzhia. Tra i feriti anche due bambini di 7 e 9 anni. Putin sta bombardando la città con una ferocia bestiale, si spara contro aree residenziali in cui vivono persone comuni. Così via social Zelensky. Oggi Visita a sorpresa del presidente ucraino ai soldati al fronte vicino Bakmuth, nell’ oblast di Donetsk, nel Donbass . Le nostre forze tengono la città, si legge in un messaggio diffuso dalla presidenza ucraina e accompagnato da una serie di foto di Zelensky con i militari. Intanto, nuovo avvertimento di Mosca all’Occidente La fornitura da parte della Gran Bretagna all'Ucraina di proiettili all'uranio impoverito provocherà un’ulteriore escalation delle tensioni, ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Finora non abbiamo ancora visto la Cina superare la linea delle forniture di armi letali alla Russia per la guerra in Ucraina, ha dichiarato nel primo pomeriggio il segretario di stato americano Antony Blinken.





Bambini ancora a rischio a Bakmuth

"Sono una decina i bambini che ancora si trovano nella città assediata di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk nel Donbass, dove da settimane sono in corso violenti scontri". E’ quanto ha fatto sapere questa mattima il vice primo ministro Iryna Vereshchuk, in un messaggio trasmesso dalla televisione nazionale.





La Russia ha perso da marzo oltre 160mila uomini

Nei primi 10 mesi di questa guerra, la Russia ha perso 100 mila militari. Questa cifra è aumentata della metà in soli due mesi, e ha raggiunto più di 161 mila al 15 marzo di quest'anno. Così oggi l'ambasciatore d'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk.





Il dossier Ucraina arriva a Bruxelles

Inizierà domani e terminerà venerdì a Bruxelles, il Consiglio europeo. Ad aprire il vertice dei leader sarà la crisi Ucraina, dopo l’accordo raggiunto lunedì sull'invio di munizioni a Kiev e con una parentesi sull'opportunità di sanzioni più severe contro la Russia. Previsto un collegamento in videoconferenza con il presidente ucraino Zelensky.