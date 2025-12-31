Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

Anche a Capodanno il conflitto tra Ucraina e Russia prosegue, e vive nuovi episodi, fatti di azioni violente, ma pure di propaganda , di notizie dubbie. Sono un diversivo deliberato le affermazioni della Russia secondo cui l 'Ucraina avrebbe preso di mira di recente siti governativi cruciali in Russia. Mosca punta a sabotare i progressi reali verso la pace da parte dell 'Ucraina e dei suoi partner occidentali". Ha scritto così Kaja Kallas in un post su X. "Nessuno dovrebbe accettare affermazioni infondate da parte dell'aggressore che ha preso di mira in modo indiscriminato infrastrutture e civili in Ucraina sin dall'inizio della guerra", conclude l' Alta Rappresentante dell'Ue .

Un attacco mirato a Putin

ll Ministero della Difesa russo, intanto, ha diffuso un video con le immagini di un drone abbattuto che viene attribuito al presunto attacco di Kiev della notte fra domenica e lunedì contro la residenza di Vladimir Putin a Novgorod. Il drone sulla neve, in un bosco di betulle, è stato colpito alla coda "da un proiettile della difesa aerea ma è rimasto intatto e la sua testata è rimasta inesplosa". "I frammenti dei droni abbattuti nella regione di Novgorod, compresi quelli carichi di schegge che avrebbero potuto causare vittime civili, secondo il Ministero della Difesa russo confermano un attacco terroristico deliberato alla residenza presidenziale russa. I resoconti dei testimoni oculari confutano i tentativi dei media occidentali e del regime di Kiev di accusare la parte ucraina di mancanza di prove dell'attacco", sottolinea ancora il ministero della Difesa.

Sei feriti per droni russi

Gli attacchi russi nella notte hanno ferito sei persone a Odessa, tra cui tre bambini, ha dichiarato l'amministrazione militare della città ucraina. "I droni hanno attaccato le infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche della nostra regione", ha affermato su Telegram il capo regionale dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper. Due bambini di otto e 14 anni sono rimasti feriti nell'attacco, così come un neonato di sette mesi, ha dichiarato Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città, in un altro post su Telegram.



