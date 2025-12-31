Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi

Ucraina: sei feriti nella notte a Odessa, i droni russi hanno colpito anche un neonato di sette mesi Photo Credit: Ansa/ TELEGRAM

Redazione Web

31 dicembre 2025, ore 14:00

L'alta rappesentante dell'Unione Europea Kaja Kallas ha dichiarato che le notizie diffuse da Mosca sono solo un diversivo per sabotare la pace

Anche a Capodanno il conflitto tra Ucraina e Russia prosegue, e vive nuovi episodi, fatti di azioni violente, ma pure di propaganda, di notizie dubbie. Sono un diversivo deliberato le affermazioni della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe preso di mira di recente siti governativi cruciali in Russia. Mosca punta a sabotare i progressi reali verso la pace da parte dell'Ucraina e dei suoi partner occidentali". Ha scritto così Kaja Kallas in un post su X. "Nessuno dovrebbe accettare affermazioni infondate da parte dell'aggressore che ha preso di mira in modo indiscriminato infrastrutture e civili in Ucraina sin dall'inizio della guerra", conclude l'Alta Rappresentante dell'Ue.


Un attacco mirato a Putin

ll Ministero della Difesa russo, intanto, ha diffuso un video con le immagini di un drone abbattuto che viene attribuito al presunto attacco di Kiev della notte fra domenica e lunedì contro la residenza di Vladimir Putin a Novgorod. Il drone sulla neve, in un bosco di betulle, è stato colpito alla coda "da un proiettile della difesa aerea ma è rimasto intatto e la sua testata è rimasta inesplosa". "I frammenti dei droni abbattuti nella regione di Novgorod, compresi quelli carichi di schegge che avrebbero potuto causare vittime civili, secondo il Ministero della Difesa russo confermano un attacco terroristico deliberato alla residenza presidenziale russa. I resoconti dei testimoni oculari confutano i tentativi dei media occidentali e del regime di Kiev di accusare la parte ucraina di mancanza di prove dell'attacco", sottolinea ancora il ministero della Difesa.

Sei feriti per droni russi

Gli attacchi russi nella notte hanno ferito sei persone a Odessa, tra cui tre bambini, ha dichiarato l'amministrazione militare della città ucraina. "I droni hanno attaccato le infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche della nostra regione", ha affermato su Telegram il capo regionale dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper. Due bambini di otto e 14 anni sono rimasti feriti nell'attacco, così come un neonato di sette mesi, ha dichiarato Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città, in un altro post su Telegram.


Argomenti

Droni
Russia
Ucraina

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

    Pietracatella: avvelenamento incompatibile con il veleno per topi, probabile epatite fulminante

  • Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

    Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

  • Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

    Capodanno, gli italiani si preparano a festeggiare. Tra viaggi, cenoni e fuochi d'artificio vietati in alcune città

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening, l’estate parte da qui! Domenica 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico Roma

  • Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

    Dopo il caso Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona

  • Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

    Medio Oriente: colloquio cruciale tra Trump e Netanyahu su Gaza,ricostruzione solo dopo il disarmo di Hamas

  • Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

    Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

  • Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

    Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto

  • “BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

    “BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA

  • Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

    Manovra blindata alla Camera. Ira delle opposizioni: 'Non siamo passacarte'. In aula il ministro Giorgetti

Ucraina, Trump chiede a Zelenski la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

Ucraina, Trump chiede a Zelenski la cessione del Dombass. L'ipotesi di una zona demilitarizzata

Consultazioni e incontri tra i leader dell'Unione Europea per sostenere la battaglia contro la Russia. In campo la diplomazie e gli strumenti finanziari. Il Segretario Generale della Nato Rutte avverte: i prossimi obiettivi siamo noi

In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

In Ucraina migliaia di persone senza luce, gas e acqua dopo una nuova ondata di attacchi russi con missili e droni

Lunedì a Londra i leader di Francia e Germania. Ci sarà anche Zelensky

Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

Lo spazio aereo del Venezuela è chiuso, così Donald Trump

Il presidente americano ha anche minacciato di avviare raid terresti nel Paese guidato da Maduro