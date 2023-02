Ucraina, un anno dopo. Una guerra nel cuore dell'Europa

Trecentosessantacinque giorni di macerie e distruzione, carri armati e missili, profughi e morti, torture e sanzioni, diplomazia e minacce. Immagini surreali che sono già vecchie, eppure ancora quotidianità. L'invasione iniziava il 24 febbraio del 2022. Un convoglio di mezzi russi marciava verso Kiev. In pochi minuti una pioggia di missili avvolgeva la capitale, poi Kharkiv, Odessa. Palazzi smembrati, la corsa agli aiuti. Solo tre giorni prima Vladimir Putin aveva pubblicamente riconosciuto l'indipendenza dall'Ucraina delle due regioni filorusse secessioniste del Donbass, Donetsk e Lugansk. Un'operazione militare speciale che nelle intenzioni del Cremlino avrebbe dovuto essere "lampo" e che invece si è trasformata in una guerra come non ci saremmo mai aspettati di tornare a vedere nel cuore dell'Europa.

UNO SHOCK PER IL MONDO LIBERO

ha detto poco fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di shock ha parlato il Presidente del Consiglio Giorgia MeloniUna sensazione con cui è d'accordo anche l'ambasciatore d'Italia in Ucraina Pier Francesco Zazo:ha ricordato. Ma anche per tutti i cittadini di un mondo libero.





ZELENSKY: L'UCRAINA HA ISPIRATO IL MONDO

Da Piazza Santa Sofia a Kiev, Volodymyr Zelensky ha voluto ricordare le vittime con un minuto di silenzio. Poi il ringraziamento ai soldati che ogni giorno combattono prima di assicurare che questo, il 2023, sarà l’anno della vittoria.ha detto. "ha continuato il presidente ucraino. Kiev

MEDVEDEV, VINCEREMO IN UCRAINA

Su Telegram invece l'ex presidente russo Dmitry Medvedev scrive che la vittoria in Ucraina sarà ottenuta e la Russia riprenderàMosca, aggiunge,Poi dovranno esserci accordi con l'Occidente suDa Vladimir Putin nessun commento, ma solo tre giorni fa, in un lungo discorso all'Assemblea Federale, il presidente russo aveva ribadito che la guerra andrà avanti, perchè è in gioco l'esistenza stessa della Russia.

MORTI, FERITI E PROFUGHI

Intanto sul campo gli eserciti continuano a fronteggiarsi. Secondo i dati, aggiornati a gennaio, delle Nazioni Unite, finora sono stati settemila i civili uccisi e undicimila i feriti. Tra i militari il numero si fa ancora più incerto, si aggira sulle centomila vittime, sia tra i russi che tra gli ucraini. Otto milioni invece sono le persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa in Ucraina per rifugiarsi all'estero.