Ucraina, Ursula von der Leyen, la Cina lavori per una pace giusta

“Il rapporto tra l'Unione Europea e la Cina è uno dei più intricati e importanti al mondo. E il modo in cui lo gestiamo sarà determinante per la nostra futura prosperità economica e per la sicurezza nazionale". Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in vista del viaggio che la porterà in Cina la settimana prossima, insieme con il presidente francese Macron. “Per l'Unione Europea è di vitale importanza garantire stabilità diplomatica e linee di comunicazione aperte con la Cina. Non è fattibile separarci dalla Cina, né sarebbe nell'interesse dell'Europa. Le nostre relazioni non sono o bianche o nere, e nemmeno la nostra risposta può esserlo. Gestire questa relazione e avere uno scambio aperto e franco con le nostre controparti cinesi è una parte fondamentale della riduzione del rischio, attraverso le nostre relazioni diplomatiche con la Cina. Non saremo mai timidi nel sollevare questioni preoccupanti. Ma credo che dobbiamo lasciare spazio a una discussione su un partenariato più ambizioso e su come possiamo rendere la concorrenza più equa e più disciplinata". Queste le parole pronunciate oggi dalla Presidente della Commissione Europea.





Ursula von der Leyen, Pechino lavori per una pace giusta in Ucraina

“Il presidente cinese Xi Jinping vede la debolezza di Putin come un'occasione per aumentare la presa della Cina sulla Russia, in un equilibrio di potere che si è invertito rispetto al XX secolo”. E’ quanto ha sottolineato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “La Cina, che è un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, ha la responsabilità di lavorare perché in Ucraina si arrivi ad una pace giusta, che non significa consolidare le annessioni di territori ucraini effettuate dalla Russia. Come membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, la Cina ha la responsabilità di salvaguardare i principi e i valori che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite. E la Cina ha la responsabilità di svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere una pace giusta. Ma quella pace può essere giusta solo se si basa sul mantenimento della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina" ha detto Ursula von der Leyen, in merito alla crisi Ucraina.