Ucraina, Von Der Leyen torna a Kiev, Biden: "Zelensky non ascoltò gli avvertimenti"

"Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass, dove la Russia vuole distruggere ogni città, ma l'esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti". Ancora una volta è il presidente Zelensky a raccontare i combattimenti sul campo in Ucraina, a più di cento giorni dall'inizio dell'invasione russa. Lo farà "fin quando ci saranno armi pesanti e artiglieria moderna", continua Zelensky, "tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner". Il fattore armi resta fondamentale per le sorti del conflitto e in modo particolare della capacità di Kiev di resistere agli attacchi di Mosca. Zelensky ha poi ricordato di aver incontrato a Kiev il segretario della Difesa del Regno unito Ben Wallace, con cui ha discusso di "come fermare l'aggressione russa, come privarla del potenziale offensivo e di quali altri rifornimenti sono necessari" per l'esercito di Kiev. In queste ore la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen sarà per la seconda volta a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e parlare della ricostruzione dell'Ucraina e del suo percorso in Europa.





Ancora vittime

Se da un lato continua a salire il bilancio delle vittime, dall'altro cresce anche il numero di minori che dall'inizio dell'invasione hanno perso la vita. Altri ventiquattro bambini infatti sono morti nella città di Mariupol, secondo quanto riferito dal procuratore generale dell'Ucraina. In totale sono oltre duecentottanta i bambini morti dallo scorso ventiquattro febbraio, quasi cinquecento quelli feriti. Proprio da Mariupol il sindaco della città denuncia la demolizione di oltre mille edifici residenziali da parte delle forze russe che occupano il territorio; demolizioni, secondo il primo cittadino Vadym Boychenko, effettuate senza rimuovere le centinaia di cadaveri rimasti tra le macerie.