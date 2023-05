Udinese-Napoli resta alle 20.45 di giovedì, verranno allestiti maxischermi allo stadio Maradona

CONTRORDINE

Udinese-Napoli resta in orario serale. La partita del possibile scudetto si giocherà alla Dacia Arena giovedì alle 20.45. E’ la decisione presa questa mattina durante un vertice in prefettura cui hanno partecipato anche il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del club Aurelio De Laurentiis. Nei giorni scorsi aveva preso corpo l’idea di un anticipo nel tardo pomeriggio per evitare una festa che si protraesse troppo tardi nella notte. Ma questa ipotesi è tramontata.

MAXISCHERMI AL MARADONA

Con la squadra in trasferta, i tifosi potranno comunque seguire la partita allo stadio Maradona: verranno allestiti otto maxi schermi, due per ogni settore. L’ingresso costerà cinque euro e l’incasso verrà devoluto in beneficienza. Fino alle 18.00 di oggi ci sarà un diritto di prelazione per gli abbonati, poi scatterà la vendita libera dove i tifosi potranno seguire la partita. Ricordiamo che al Napoli basterà un pareggio a Udine per cucirsi sulle maglie il terzo scudetto.





ISOLA PEDONALE IN CENTRO

Ma la festa in realtà potrebbe già scattare domani sera, prima ancora di giocare, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo. Per questo già da domani verrà allestita una maxi isola pedonale in centro, dove non potranno circolare auto e moto e dove verranno create aree di ristoro e anche di primo soccorso. La maxi zona rossa scatterà alle ore 21 di domani sera; in caso di vittoria della Lazio, il dispositivo sarà sospeso per poi riprendere la sera di giovedì 4 maggio, quando si giocherà Udinese-Napoli.