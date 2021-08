Ufficialmente aperte le Olimpiadi di Tokyo, per due settimane lo sport prova a sconfiggere la pandemia

I GIOCHI SONO UFFICIALMENTE APERTI

La fiamma olimpica è accesa, ora illumina il cielo di Tokyo. Per due settimane rappresenterà la lotta dello sport contro la pandemia. Allo stadio Olimpico è andata in scena la cerimonia inaugurale dei Giochi. Uno spettacolo di suoni, luci e balli ha ripercorso la storia del Giappone e non è mancato un riferimento agli ultimi difficilissimi diciotto mesi segnati dalla pandemia. Tra le immagini proiettate anche quelle di Milano, con una piazza del Duomo deserta durante il il lockdown. Poi è iniziata la lunga sfilata degli atleti, provenienti da ogni angolo del mondo: dalle grandi potenze ai piccoli staterelli, tutti felici ed orgogliosi di esserci. Alle 20.51 locali ( le 13.51 in Italia) è toccato alla delegazione azzurra, questa volta in tuta bianca, con fregi rossi e verdi. C’erano 110 nostri atleti, portabandiera per l’Italia sono stati il ciclista Elia Viviani e la lanciatrice Jessica Rossi, che ha espresso così la sua gioia: " E' stato tutto bellissimo, già dalla consegna della bandiera, con i compagni di squadra che urlavano e ci incitavano. Poi l'ingresso allo stadio con l'emozione che ti investe, te la godi davvero. Purtroppo è durato un attimo perchè hanno fatto il taglio e il giro non era completo: lo stadio poi era vuoto. Però indipendentemente dalla mancanza di pubblico, tu sei lì e sai cosa stai facendo, in questa situazione è un onore ancora più significativo avere un ruolo del genere". Un’altra italiana, la pallavolista Enogu, ha invece portato la bandiera con i cinque cerchi olimpici. In tribuna anche l’imperatore del Giappone Naruhito, è toccato a lui dichiarare ufficialmente aperti i Giochi; presenti anche alcuni capi di stato tra cui il francese Macron e il principe Alberto di Monaco. Sugli spalti anche la moglie del presidente degli Stati Uniti Biden. Per l’Italia presenti il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e il presidente del CONI Giovanni Malagò. Gli atleti azzurri, dal villaggio olimpico, hanno inviato un videomessaggio di auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio oggi ha compiuto 80 anni. Prima dell'accensione della fiamma olimpica, allo stadio di Tokyo sono risuonate le note di "Imagine" dei Beatles.