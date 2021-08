Ultimo week-end di luglio da bollino rosso su strade e autostrade, italiani in viaggio verso le vacanze estive

Prime partenze

Da oggi, ultimo fine settimana di luglio, gli italiani si mettono in viaggio per raggiungere le mete di vacanza e si cominciano ad affollare strade e autostrade. Le criticità per il traffico sono ancora sopportabili, anche se sull’A1, nel tratto toscano, nella notte scorsa si sono vissute ore difficili, per le code chilometriche dovute alla presenza di cantieri proprio poche ore prima della chiusura dei lavori per realizzare la terza corsia tra Firenze Sud e Incisa, che poi è diventata percorribile alle 6 di stamattina. Il weekend sarà da bollino rosso: sabato e domenica si prevedono giornate di traffico intenso con possibili criticità sia al mattino, sia al pomeriggio. Capitolo mezzi pesanti: oggi pomeriggio stop ai veicoli oltre le 7,5 tonnellate dalle 16 alle 22, domani stop dalle 8 alle 16 e domenica 1 agosto stop dalle 7 alle 22.

Bollino nero per le partenze nel prossimo fine settimana

Il quadro cambierà da venerdì 6 agosto, data in cui si può immaginare il via all’esodo vero e proprio. Per quel giorno si prevedono condizioni di traffico intenso con possibili criticità, da bollino rosso per intenderci, al mattino come al pomeriggio. Sabato 7 agosto, invece, sarà da bollino nero e dovrebbe essere il giorno peggiore di questa estate, sul fronte intasamento della rete. Ma, già nel pomeriggio il quadro dovrebbe migliorare: la previsione è quella di un traffico intenso con possibili criticità. Domenica 8 traffico intenso con possibile criticità alla sera come alla mattina.

Week end di Ferragosto da bollino rosso

Traffico intenso alla mattina e intenso con possibili criticità al pomeriggio nella giornata di venerdì 13; il giorno dopo, sabato 14 agosto è previsto traffico da bollino rosso, su tutta la rete.

Rientri da bollino rosso

Venerdì 27 agosto nuovo "peggioramento": al mattino si prevede traffico intenso, con ulteriore incremento dei volumi di veicoli in circolazione. Il colore scarlatto contraddistinguerà anche sabato 28 agosto e domenica 29, giorni con traffico intenso con possibili criticità su tutta la rete. Chiusura con la situazione tir e altri mezzi extralarge: stop alla loro circolazione dalle 8 alle 16 sabato 28 agosto e dalle 7 alle 22 domenica 29.

Consigli per viaggi sereni

Scegliere ove possibile orari di partenza tranquilli, mattina presto o sera inoltrata, per anticipare gli altri viaggiatori ed avere un clima più fresco: se e quando se non si possono evitare le ore di punta, tenere nell’abitacolo scorte di cibo leggero e bevande fresche per affrontare eventuali periodi in cui si è costretti a stare incolonnati; infine, potete informarvi periodicamente sulla situazione del traffico in tempo reale, mediante le diverse app presenti gratuitamente, negli store dei propri smartphone.