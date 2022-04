Un flirt con una concorrente di Amici": cosa racconta Antonio Medugno a RTL 102.5 News

Antonio Medugno è innamorato. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, uno dei personal trainer più amati dal pubblico, racconta in radiovisione a Trends & Celebrities, su RTL 102.5 News, di aver "perso la testa" per una concorrente di Amici. Top secret sul nome. Ma in Rete, in queste ore, la notizia si è diffusa ovunque: siti e blog ne parlano. Ma Medugno, dopo l'intervista con Fredella e Antonacci, preferisce non dire altro. Stop.

“Preferisco tenerla al di fuori. Ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori, perché sta passando un periodo così…”, racconta l'ex concorrente del GF Vip.

Ci sarebbero, però, alcuni dettagli che fanno pensare ad un vero e proprio flirt. Medugno, però, dice: “Ci siamo conosciuti sui social. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Lei è una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica. Per ora non c’è stato neanche un bacio tra noi”.

TOTO-NOME SUI SOCIAL: DI CHI SI TRATTA?

Medugno non dice altre parole. Silenzio totale. Nella casa più spiata d'Italia, intanto, Medugno è finito al centro del gossip dopo essersi avvicinato a Delia Duran, compagna di Alex Belli. Lei, durante il reality, ha stretto amicizia con Medugno lasciando senza fiato l'attore di CentroVetrine. Che, ritornato in corsa nel reality, ha recuperato alla grande quel rapporto spezzato.

IL TESTIMONE DEL FLIRT: GIANLUCA COSTANTINO SVELA COSA SAREBBE ACCADUTO DIETRO LE QUINTE

Antonio Medugno rivela che, tra i suoi compagni d’avventura sente ancora Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Gianluca Costantino, ma ovviamente anche Clarissa Selassié. E proprio Gianluca Costantino sembra aver in mano un po' di indizi sul flirt di Medugno. “Confermo, ero già al corrente di questo e ho visto anche qualcosa”, spiffera intervenendo in diretta in radiovisione.

I due, come raccontano durante Trends & Celebrities, si sono conosciuti nel corso della quarantena prima di entrare nella casa del GF Vip. “Non ci siamo parlati prima della Casa. Ci vedevamo dalle porte quando arrivava il pranzo e la cena”, racconta Gianluca. Che per adesso è single. "Non ho assolutamente intenzione adesso di innamorarmi, poi mai dire mai…”, conclude.