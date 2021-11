Un morto e due persone in gravi condizioni dopo aver raccolto e ingerito funghi velenosi

In provincia di Como un uomo ha perso la vita e altre due persone sono in gravi condizioni in seguito all'ingerimento di alcuni funghi altamente tossici. La vittima è un anziano di 86 anni, la cui moglie e la cui badante sono ora in gravi condizioni in ospedale. I funghi erano stati raccolti dalla stessa badante in un bosco, e tra quelli commestibili se ne trovavano anche alcuni velenosi.





La raccolta

A quanto si apprende, lo scorso sabato la badante della coppia aveva raccolto alcuni funghi in un bosco vicino casa. Alcuni tra questi sono risultati altamente tossici, quando però non c'era più nulla da fare. Nello stesso giorno la famiglia ha cucinato e poi ingerito i funghi, con degli effetti che si sono fatti sentire immediatamente, causando la morte dell'uomo e il malore delle due donne.





Le condizioni

Subito dopo aver consumato i funghi, all'interno dei quali erano presenti alcuni esemplari velenosi, l'anziano di ottantasei anni ha accusato un malore che ne ha causato la morte poche ore più tardi dopo essere stato trasportato in ospedale. La moglie è stata anch'essa sottoposta a cure all'ospedale San Gerardo di Monza, anche se al momento la prognosi resta riservata. Condizioni simili per la badante della famiglia, prima ricoverata a Como e ora al Niguarda di Milano, dove sarebbe in attesa di un trapianto di fegato.