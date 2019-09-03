Un negozio fa pagare dieci euro per provare le scarpe

Un negozio fa pagare dieci euro per provare le scarpe

Un negozio fa pagare dieci euro per provare le scarpe

Redazione Web

03 settembre 2019, ore 22:00

Succede nel Modenese, il negoziante: "Lo faccio per arginare la concorrenza del web"

Vuoi provare le scarpe? Allora paghi dieci euro. Succede in un negozio di Mirandola, in provincia di Modena. Il negoziante in questione, segnala Federconsumatori, avrebbe pensato in questo modo di arginare il fenomeno dei 'clienti' che provano un paio di scarpe per poi comprarle a prezzi più bassi sul web. "Sono diversi i casi segnalati a Federconsumatori, tutti relativi al negozio di Mirandola - spiega l'associazione - in quello che probabilmente è il primo caso in Emilia-Romagna. Una signora di Mirandola ha segnalato di aver appreso della richiesta solo una volta all'interno del negozio e che la cosa veniva giustificata con gli abusi di qualcuno. La signora ha abbandonato immediatamente il locale, che certamente non frequenterà più nel futuro". Secondo Federconsumatori "è necessario che una regola così discutibile, come quella di far pagare la prova di abiti o calzature, sia indicata con grande evidenza all'ingresso del locale commerciale, e non al proprio interno. Questo per consentire al cliente di scegliere se entrare o meno. Inoltre - conclude l'associazione - deve essere specificato che la regola sarà applicata a tutti i non acquirenti, e non in modo arbitrario".

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

  • Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

    Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

  • L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

  • I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

    I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

  • In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

    In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

  • Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

    Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

  • Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

    Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

  • Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

    Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

  • Medio Oriente: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Israele revoca l'emergenza

    Medio Oriente: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 Israele revoca l'emergenza

Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

E' successo a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Gli occupanti sono tre fratelli, agricoltori veneti, che da tempo rifiutavano di andarsene dal casolare. Il cordoglio bipartisan del mondo politico

Avviata istruttoria su Philip Morris Italia. L'Antitrust indaga per pratica commerciale scorretta

Avviata istruttoria su Philip Morris Italia. L'Antitrust indaga per pratica commerciale scorretta

Le espressioni utilizzate dal gigante del tabacco potrebbero essere ingannevoli, secondo il garante della concorrenza. "Un futuro senza fumo" o "prodotti senza fumo" le frasi sotto indagine

Lo schianto sulla Colombo a Roma resta,gravissima l'amica di Beatrice Bellucci, morta a vent'anni

Lo schianto sulla Colombo a Roma resta,gravissima l'amica di Beatrice Bellucci, morta a vent'anni

Dopo tre giorni dagli interventi è stabilizzata, ma resta in prognosi riservata, ha lesioni ad arti, addome, torace e pelvi, ancora aperta l'ipotesi di una gara di velocità