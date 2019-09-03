Un negozio fa pagare dieci euro per provare le scarpe

03 settembre 2019, ore 22:00
Succede nel Modenese, il negoziante: "Lo faccio per arginare la concorrenza del web"
Vuoi provare le scarpe? Allora paghi dieci euro. Succede in un negozio di Mirandola, in provincia di Modena. Il negoziante in questione, segnala Federconsumatori, avrebbe pensato in questo modo di arginare il fenomeno dei 'clienti' che provano un paio di scarpe per poi comprarle a prezzi più bassi sul web. "Sono diversi i casi segnalati a Federconsumatori, tutti relativi al negozio di Mirandola - spiega l'associazione - in quello che probabilmente è il primo caso in Emilia-Romagna. Una signora di Mirandola ha segnalato di aver appreso della richiesta solo una volta all'interno del negozio e che la cosa veniva giustificata con gli abusi di qualcuno. La signora ha abbandonato immediatamente il locale, che certamente non frequenterà più nel futuro". Secondo Federconsumatori "è necessario che una regola così discutibile, come quella di far pagare la prova di abiti o calzature, sia indicata con grande evidenza all'ingresso del locale commerciale, e non al proprio interno. Questo per consentire al cliente di scegliere se entrare o meno. Inoltre - conclude l'associazione - deve essere specificato che la regola sarà applicata a tutti i non acquirenti, e non in modo arbitrario".
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas
E' successo a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Gli occupanti sono tre fratelli, agricoltori veneti, che da tempo rifiutavano di andarsene dal casolare. Il cordoglio bipartisan del mondo politico
Avviata istruttoria su Philip Morris Italia. L'Antitrust indaga per pratica commerciale scorretta
Le espressioni utilizzate dal gigante del tabacco potrebbero essere ingannevoli, secondo il garante della concorrenza. "Un futuro senza fumo" o "prodotti senza fumo" le frasi sotto indagine