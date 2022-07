"Un programma insieme come Pechino Express", ecco il sogno delle ex veline Shaila e Mikaela

Le veline: Shaila Gatta e Mikaela Neaze. Anche se sono ex, visto che non fanno più parte di Striscia la notizia, per molti telespettatori restano volti amati, di famiglia. Tra l'altro è loro un vero e proprio record: Shaila e Mikaela con oltre 900 puntate hanno superato le precedenti tenutarie del titolo, Federica Nargi e Costanza Caracciolo (885 puntate). Medaglia di bronzo al duo Ludovica Frasca e Irene Cioni (866 puntate). Ma questa è un'altra storia. Le due ex veline di “Striscia la Notizia” intervengono a "Trends & Celebrities” sj RTL 102.5 News con Francesco Fredella e Francesco Ciannamea. "Ogni tanto ci chiamano ‘le immortali’ e ci prendono in giro, perché alla fine siamo sempre lì. L’esperienza di Striscia è iniziata nel 2017, ormai sono passati cinque anni. Un’infinità, però ci manteniamo ancora bene…”, confessano le due ragazze in radiovisione.

IL SOGNO NEL CASSETTO? CONDURRE UN PROGRAMMA INSIEME

In queste ultime settimane, Shaila Gatta e Mikaela Neaze sono alle prese con la conduzione di Paperissima Sprint insieme a Vittorio Brumotti. Per loro si tratta di un ritorno in video che piace tanto al pubblico di Canale 5. Le due ex veline, talentuose più che mai, sono un'altra grande scoperta di Antonio Ricci. “Lui è un genio, si cerca sempre di captare qualcosa e di provare a trarre ispirazione da lui. È una persona veramente molto interessante e colta, per cui se ho l’occasione di vederlo e ascoltarlo lo faccio molto volentieri", dicono in radiovisione su RTL 102.5 News. "Il segreto di Striscia la Notizia è che lui è riuscito a creare un team veramente familiare, al cui interno le persone si aiutano; insomma, un ambiente collaborativo. Se non fosse così, questa macchina non potrebbe andare avanti così bene e così a lungo”.