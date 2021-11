Un sondaggio Twitter decreta la vendita del 10% delle azioni di Tesla possedute da Elon Musk

Elon Musk potrebbe vendere il 10% delle sue azioni. Il fondatore di Tesla ha lanciato un sondaggio su Twitter, cui hanno risposto 3,5 milioni di utenti: “Ultimamente si parla molto di guadagni non realizzati come mezzo di elusione fiscale, quindi propongo di vendere il 10% delle mie azioni Tesla. Sei d’accordo?”. Il 58% dei votanti ha risposto “sì”. L’imprenditore ha promesso che terrà fede al risultato espresso dalla volontà popolare, “qualsiasi esso sia”. E specifica: “L’unica cosa che ho sono le azioni, e l’unico modo che ho per pagare le tasse è vendendo azioni”.

DA DOVE NASCE LA PROVOCAZIONE

Da dove nasce l’ennesima provocazione social dell’uomo più ricco del mondo? In America ultimamente il dibattito politico, portato avanti dai democratici e inasprito da una proposta fatta dal senatore Ron Wyden, si sta concentrando sempre di più sulla tassazione ai ricchi. Poiché non percepiscono salari come i normali lavoratori, ma si arricchiscono tramite l’aumento di valore dei loro beni, i più facoltosi riescono ad aumentare i guadagni senza dover pagare le tasse. Ed è così che Musk ha beneficiato per anni dei profitti legati all’aumento di valore delle azioni (le cosiddette plusvalenze o unrealized gains), che esistono sulla carta ma sono difficilmente tassabili negli Stati Uniti, almeno fino a che le azioni non vengono vendute generando quindi liquidità. Se portata a termine dunque, l’iniziativa di Musk genererebbe introiti per circa 21 miliardi di dollari. L’imprenditore, infatti, secondo una stima del Wall Street Journal, possiede circa il 17% delle azioni della società.