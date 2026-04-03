Un biglietto alla mamma scritto 60 anni fa viene ritrovato a Vedano al Lambro. Ecco la storia che commuove tutti

"A te, a mammina". Sono passati tantissimi anni, ma l'inchiostro è rimasto lo stesso. Quelle frasi, indelebili, su un foglio di carta stropicciato hanno viaggiato per più di 50 anni, mezzo secolo. Hanno attraversato una vita intera, emozioni mai cancellate. Anzi, per la precisione quelle frasi hanno vissuto sessant'anni. Perché la dedica alla "mamma" in questione è datata 1963.

A mettere tutto nero su bianco è stato Renato, oggi settant'anni di Vedano al Lambro, una cittadina vicino Monza, che non vuole comparire. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Perché quella che stiamo per raccontare è una storia piena di dolcezza.

L'APPELLO SUI SOCIAL

Casualmente nei pressi di un supermercato di Vedano al Lambro viene ritrovato un bigliettino in corsivo. Sui social viene lanciato l'appello dalla pagina del Comune e finalmente riescono a rintracciare il sig. Renato. Quel messaggio scritto a sua madre, sessant'anni prima, probabilmente è volato via a causa di una finestra aperta. Era custodito gelosamente a casa del sig. Renato, che quando l'ha scritto aveva 8 anni. Praticamente, l'ha conservato per tutta la vita.

Renato vuole mantenere la privacy, ma chi l'ha conosciuto dice che è commosso da tutto quello che è accaduto. Una marea di messaggi e di complimenti. Stasera, nel corso di Protagonisti, alle 19.10, il sindaco Marco Merlini racconterà tutti i dettagli di questa storia bellissima.







