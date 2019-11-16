Una dieta ricca di grassi aiuta a combattere l'influenza

Una dieta ricca di grassi aiuta a combattere l'influenza

Redazione Web

16 novembre 2019, ore 12:00

Il regime alimentare della dieta chetogenica ammette pochissimi carboidrati

Una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati (che prevede come alimenti di base i latticini, la carne e il pesce e solo alcune verdure, nonché frutta secca), la dieta chetogenica, potrebbe aiutare a sconfiggere l'influenza. Lo suggerisce uno studio della Yale University pubblicato sulla rivista Science Immunology. Questo tipo di dieta che lascia poco spazio a tutti gli alimenti che contengono carboidrati (pane, pasta, patate, dolci etc) favorisce l'attivazione di cellule immunitarie specifiche, le cellule gamma delta T, che producono muco sulla superficie delle basse vie respiratorie, che intrappola il virus. Gli esperti hanno alimentato topolini con una dieta chetogenica e poi con una normale (in cui l'apporto calorico viene principalmente dai carboidrati): è emerso che i topolini, infettati con il virus influenzale, reagivano meglio all'infezione se sottoposti a dieta chetogenica. Andando a guardare cosa fa questa dieta, gli esperti hanno scoperto che attiva le cellule produttrici di muco. Se si impedisce l'attivazione di queste cellule gli effetti protettivi della dieta svaniscono. Lo studio suggerisce che il metabolismo dei grassi sia in qualche modo coinvolto nel funzionamento del sistema immunitario. 

