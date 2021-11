Una tentata rapina in gioielleria è finita nel sangue nel cuneese, morti due banditi

Una tentata rapina finita nel sangue

Tre uomini oggi hanno tentato di rapinare una gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Il titolare del negozio ha reagito e ha sparato, uccidendo due rapinatori. Il terzo è riuscito a fuggire. Il gioielliere, Mario Roggero, sarebbe illeso. E' accaduto in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo. Le due vittime sono rimaste a terra in strada, dove sono arrivati i Carabinieri.





Un negozio già preso di mira

La gioielleria Mario Roggero aveva già subito una violenta rapina alcuni anni fa. Il 22 maggio del 2015, il titolare e le due figlie vennero legati e chiusi in bagno dai banditi, che riuscirono poi a fuggire con gioielli e orologi per un valore complessivo di 300mila euro. L'allarme fu poi dato dalle ragazze, che erano riuscite a liberarsi. Alcuni mesi dopo, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso l'auto della fuga, due rapinatori vennero arrestati dai Carabinieri.