Una virata nella vita del campione Alex Di Giorgio: dalla vasca alle passerelle. E spunta l’ipotesi GF vip

"Da ventisette anni sono sempre in mezzo al cloro”: Alex Di Giorgio, uno dei campioni di nuoto più amati ed invidiati di sempre, dopo mesi di silenzio decide di raccontarsi su RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities. Giusto per dare qualche numero sulla sua carriera: in dieci anni, dal 2008 al 2018, vince 35 medaglie (14 ori, 12 argenti, 9 bronzi). Altre 45 medaglie portate a casa nei campionati di categoria. Alex Di Giorgio in vasca riesce a fare i 100 mt in 49 secondi (il record mondiale è di 46 secondi). I rriconoscimenti nel corso della sua carriera agonistica, iniziata da giovanissimo, sono davvero tanti. Poi lo stop 30 anni circa. Così arriva un cambio totale di vita. "La chiamo virata", dice in diretta raccontando gli ultimi momenti legati alla sua carriera.







L'APPRODO IN TV AL GRANDE FRATELLO VIP?

Lo scorso anno il suo nome circolava tra i papabili concorrenti del Grande Fratello vip. E Di Giorgio, sempre in diretta, non smentisce la notizia: "E' vero. Avevo fatto il provino ed ero stato preso. Poi non sono più andato". E il mistero sul perché non sia andato a fare il reality di Signorini, adesso, diventa più fitto che mai. Entrerà a dicembre nella casa del Gf vip? Quando su RTL102.5 News glielo chiedono lui dribbla. “Possiamo mettere una canzone?”, tuona. E sembrerebbe, condizionale d’obbligo, che si possa concretizzare questa ipotesi a breve. Chissà.





DALLA VASCA ALLE PASSERELLE

Alex Di Giorgio vuole proseguire a fare sport, ma strizza l’occhio anche a nuove avventure professionali. “La moda – dice – mi ha sempre affascinato”. Ed infatti sul suo profilo Instagram non mancano foto con il suo fisico statuario, in costume o in abiti eleganti. “Mi alleno molto. Adesso lo faccio soprattutto per me”, racconta durante la diretta. “Mi sono trasferito a Milano perché sono entrato in un’agenzia di moda”, racconta Di Giorgio. E poi capitolo amore: “Single. Mandiamo la pubblicità?”