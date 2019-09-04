Uomo getta a terra candelabro a San Pietro, fermato

Redazione Web

04 settembre 2019, ore 15:00

L'uomo era già stato controllato nei giorni scorsi fuori dalla basilica vaticana

Un uomo questa mattina è entrato nella basilica di San Pietro, è salito sull'altare principale, sotto il baldacchino del Bernini, e ha gettato a terra un candelabro. E' stato quindi fermato dagli uomini della Gendarmeria vaticana che lo hanno interrogato per capire le ragioni del gesto. A quanto si apprende, l'uomo era già stato fermato nei giorni scorsi fuori dalla basilica dalle forze dell'ordine perchè aveva dato segni di squilibrio. 

