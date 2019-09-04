Uomo getta a terra candelabro a San Pietro, fermato

04 settembre 2019, ore 15:00
L'uomo era già stato controllato nei giorni scorsi fuori dalla basilica vaticana
Un uomo questa mattina è entrato nella basilica di San Pietro, è salito sull'altare principale, sotto il baldacchino del Bernini, e ha gettato a terra un candelabro. E' stato quindi fermato dagli uomini della Gendarmeria vaticana che lo hanno interrogato per capire le ragioni del gesto. A quanto si apprende, l'uomo era già stato fermato nei giorni scorsi fuori dalla basilica dalle forze dell'ordine perchè aveva dato segni di squilibrio.
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Roma, ragazza di 20 anni morta in incidente, forse conseguenza di una gara tra auto a folle velocità
L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via Cristoforo Colombo. Secondo i primi accertamenti, un'auto con due giovani a bordo procedeva a forte velocità. Per cause da accertare, avrebbe urtato un'altra vettura, sulla quale viaggiva la vittima sul sedile del passeggero, che proseguiva sulla stessa carreggiata e poi finita contro un albero sullo spartitraffico. Portati in ospedale in codice rosso gli altri tre ragazzi coinvolti nello scontro
Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio
Alla chiamata dei sindacati hanno risposto un milione di manifestanti in tutto il Paese. Bloccati porti e autostrade. Sfilate in tutte le città. Tafferugli a Bologna con lanci di bombe carta