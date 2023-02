Usa: intervista di Bill Gates alla BBC, meglio pagare vaccini che viaggiare su Marte

Bill Gates ha detto chiaramente che, a suo avviso, è meglio spendere per i vaccini, che salvaguardano la salute della popolazione, piuttosto che viaggiare su Marte. Questo, secondo il miliardario americano, è il modo migliore per utilizzare il denaro in questo momento. Il filantropo ha espresso il suo pensiero nel corso di una intervista alla Bbc, bacchettando Elon Musk e Jeff Bezos per le loro scelte. "In realtà è piuttosto costoso andare su Marte. Puoi acquistare vaccini contro il morbillo e salvare vite...una motivazione migliore di andare su Marte. Elon Musk ha dichiarato di voler colonizzare Marte, mentre anche Jeff Bezos si è unito alla corsa allo spazio", queste le parole pronunciate da Bill Gates alla televisione britannica. Ricordiamo che SpaceX, la compagnia missilistica co-fondata da Musk nel 2002, ha tra i suoi obiettivi voli con equipaggio con destinazione Marte, con il fine ultimo di colonizzare il Pianeta Rosso. Invece, Bezos, fondatore di Amazon, alla guida della società aerospaziale Blue Origin, ha già effettuato con successo lo scorso anno un breve viaggio nello spazio. Da ricordare anche l’impresa di Sir Richard Branson. Il magnate britannico con la sua Virgin Galactic ha raggiunto i confini dello spazio.





La visione di Bill Gates sul futuro

Il cofondatore di Microsoft, ai microfoni dell’emittente del Regno Unito, ha riproposto la sua visione del futuro, già esposta in più occasioni. Una realtà più vicina di quanto non si pensi. Secondo Bill Gates l'intelligenza artificiale trasformerà in modo abbastanza radicale l’intera umanità, aiutando le ricerche in campo medico e scientifico.





Lo stupore di Bill Gates, al centro di teorie complottiste

Il miliardario americano si è detto sorpreso di essere finito sotto i riflettori nell'ambito di teorie complottiste, durante la pandemia di Covid-19. Un periodo in cui, invece, il filantropo ha riferito di aver lavorato duramente per consentire a tutti l’accesso ai vaccini. "Immagino che le persone stiano cercando un capro espiatorio per la pandemia, ma i complotti sono una spiegazione troppo semplicistica. La malevolenza è molto più facile da capire della biologia", ha sottolineato Bill Gates, che nel corso della sua esistenza ha donato decine di miliardi di dollari a cause filantropiche, spesso destinate ad aiutare bambini.