Usa, registrato boom avvistamenti di balene a New York

L’aumento è dovuto al miglioramento della qualità dell’acqua

Gli avvistamenti di balene nelle acque che circondano la città di New York hanno registrato un incredibile aumento nell'ultimo decennio, passando da cinque nel 2011 a 272 l'anno scorso. Lo riportano i media Usa citando i dati del gruppo scientifico cittadino Gotham Whale. "Le balene non sono conosciute a New York, e le persone impazziscono quando le vedono", ha detto Paul Sieswerda, che è stato curatore al New York Aquarium per vent'anni prima di creare Gotham Whale. L'esperto ha spiegato che l'aumento degli avvistamenti di cetacei è attribuibile al miglioramento della qualità dell'acqua, dopo l'approvazione della legge che ha limitato l'inquinamento che fluisce nel fiume Hudson, e alla legge sulla protezione delle specie in via di estinzione. Intanto ad aprile il Wildlife Conservation Society's New York Aquarium e il Woods Hole Oceanographic Institution hanno installato due nuove boe acustiche per monitorare le balene anche quando le barche non si trovano nelle vicinanze. Si spera che il progetto aiuti a rilevare la presenza di balenottere e balene megattere. "E' un momento davvero emozionante, penso che sia una grande opportunità per le persone poter vedere le balene nelle acque di New York", ha affermato da parte sua Howard Rosenbaum, scienziato del New York Aquarium.

