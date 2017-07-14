Usa, un 20enne uccide quattro coetanei

14 luglio 2017, ore 10:17
Fossa comune vicino Filadelfia
Orrore negli Stati Uniti, in Pennsylvania. Un 20enne ha ucciso 4 coetanei. I loro corpi sono stati ritrovati in una fossa comune, vicino a Filadelfia. Il presunto omicida ha confessato. Da chiarire il movente.
