Vacanza in montagna: boom Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte

27 dicembre 2017, ore 09:50
1,6 miliardi di incassi per il turismo bianco
Si attesta a un milione e 850 mila presenze ovvero centoventimila in più dello scorso anno (+7,5%) e un miliardo e 600 milioni d'incassi (+7,7%). Sono i numeri del "turismo bianco" tra Natale, Capodanno e l'Epifania secondo un'indagine condotta dal Centro studi Cna. Se le premesse saranno confermate la Cna prevede un fatturato di 10,6 miliardi per l'intera stagione sulla neve (marzo incluso) con quasi 11 milioni di presenze. Per gli sci si spenderanno 60 milioni.