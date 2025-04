Valentino Rossi insieme alla federazione motociclistica al Quirinale da Mattarella

Dopo l'arrivo dei piloti presso la sede Fmi e il trasferimento al Quirinale, la cerimonia si è svolta nel pomeriggio, a partire dalle 17:30, all'interno della Sala del Brustolon. Dopo l'introduzione del presidente Malagò e l'intervento del presidente Copioli, il presidente Mattarella si è rivolto ai presenti con grande apprezzamento per i prestigiosi risultati ottenuti . Nel corso dell'incontro il Capo dello Stato ha sottolineato il meritorio lavoro svolto dalla Fmi i cui riscontri sono costantemente molto positivi sia nell'ambito sportivo che nella promozione della cultura motociclistica e ha celebrato le carriere di Antonio Cairoli e Valentino Rossi, sottolineando come le loro imprese abbiano dato forte risalto nel mondo a tutto lo sport italiano . Inoltre ha rivolto le più sentite congratulazioni ai presenti per i titoli iridati conquistati nel 2021. Il Presidente Mattarella ha dimostrato passione e interesse, ricordando quanto il motociclismo sia uno sport con un passato ricco di storia, un presente entusiasmante e un futuro che promette grandi soddisfazioni grazie ai giovani piloti.

La grande stagione del motociclismo italiano

Il presidente del comitato olimpico Malagò non ha mancato di ricordare come questa sia stata una grande stagione per il motociclismo italiano. "L'incontro di oggi è stato davvero intenso e credo di aver visto il Presidente Mattarella emozionato e molto partecipe. Questo incontro", continua Malagò, "è stato un tributo per i risultati molto positivi ottenuti dai nostri piloti sia a livello individuale che a squadre".





L'emozione del dottore

Dopo l'evento, Valentino Rossi ha postato sui suoi profili social alcune fotografie dell'incontro. "Un presidente, c'è solo un presidente. Oggi è stato un onore entrare al Quirinale e conoscere il nostro presidente" ha scritto il pilota.