Valerio Lundini al cinema con Sergio Castellitto: “Se è bello me ne prenderò i meriti, altrimenti ce la prenderemo con gli altri"

Durante “W l’Italia”, Valerio Lundini ha raccontato in diretta in radiovisione il nuovo film “Il più bel secolo della mia vita” e lo spettacolo teatrale “Il mansplaining spiegato a mia figlia”.

“IL PIÙ BEL SECOLO DELLA MIA VITA”, IL NUOVO FILM DI VALERIO LUNDINI

Presto al cinema “Il più bel secolo della mia vita”, il nuovo film di Valerio Lundini e Sergio Castellitto. Prodotto da Lucky Red e Goon Films con Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video, la commedia è diretta da Alessandro Bardani, che firma anche la sceneggiatura con Luigi Di Capua. «Il film è scritto da Alessandro Bardani, di cui è anche regista. Con me c’è Sergio Castellitto. Dunque, se è bello me ne prenderò i meriti, altrimenti ce la prenderemo con gli altri», esordisce Valerio Lundini a RTL 102.5. Il film è tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, campione d’incassi, degli stessi autori ed è un dramedy che porta sul grande schermo l’assurdità di una legge tutta italiana che impedisce ai figli non riconosciuti di conoscere l’identità dei genitori naturali se non al compimento dei 100 anni. Sergio Castellitto e Valerio Lundini interpretano due personaggi diversi per età, provenienza, cultura e stile di vita, accomunati da un’unica ferita: sono N.N., ovvero due persone non riconosciute alla nascita. Condannati entrambi dalla cosiddetta “Legge dei 100 anni”. «Se ti abbandonano da bambino non puoi andare al CAF e chiedere chi sono i tuoi genitori. C’è una legge che ti permette di conoscere l’identità dei tuoi genitori solo dopo aver compiuto 100 anni di età. Diciamo che quando arrivi a 100 anni non ci pensi più, né tantomeno puoi andare a cercarli. Il film è tratto da un’opera teatrale, io interpreto uno che non sa chi sono i genitori e scopre che c’è un signore, anche lui N.N., che ha compiuto 100 anni e che quindi può capire come funziona questa legge. È un road movie, da Bassano del Grappa a Roma. Uscirà dopo l’estate», continua Lundini.