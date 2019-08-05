Varenne cambia casa, lascia Torino e si trasferisce nel Pavese

Varenne cambia casa, lascia Torino e si trasferisce nel Pavese

Varenne cambia casa, lascia Torino e si trasferisce nel Pavese

Redazione Web

05 agosto 2019, ore 12:00

Il fuoriclasse del trotto accolto a Inverno e Monteleone

Varenne, il cavallo più forte di tutti i tempi, fuoriclasse del trotto, è stato trasferito da Torino alla sua nuova casa, l'Equicenter di Inverno e Monteleone, nel Pavese. La nuova sistemazione è stata possibile dopo che si è conclusa la battaglia legale, con un ricorso che era stato presentato alla Procura di Torino contro il trasferimento. A Inverno e Monteleone verrà seguito da uno staff guidato dal veterinario Cesare Rognoni che segue già Varenne da cinque anni. La leggenda del trotto, che nella sua carriera ha vinto premi per oltre 6 milioni di euro (con 45 gare vinte su 58 disputate), ha 24 anni. In futuro, quando Varenne si sarà ambientato nella sua casa, i visitatori potranno anche andarlo a trovare e magari farsi un selfie con lui.

Argomenti

cavallo
trotto
Varenne

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

    Europa League. La Roma fa 2-1 a Nizza. Prossima gara, in casa, giovedì 2 ottobre contro il Lille

  • Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

    Giovane donna scomparsa in Gallura, confessa l'omicidio un noto imprenditore vinicolo sardo

  • Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

    Arturo Scotto a RTL 102.5: “Siamo di fronte a un avvertimento, governo dica che questo blocco navale è legale”

  • RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

    RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

  • Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

    Apre in Friuli la 'Coverciano' degli scacchi. Formerà i campioni italiani e ospiterà i tornei nazionali e locali

  • A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

    A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

  • Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

    Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

  • Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

    Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

  • Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

    Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

  • Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

    Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

"'Na tazzulella 'e cafè" gratis ai pensionati di Ventimiglia: ecco cosa c'è dietro la trovata di un famoso bar

"'Na tazzulella 'e cafè" gratis ai pensionati di Ventimiglia: ecco cosa c'è dietro la trovata di un famoso bar

Intanto, aumenta il consumo di caffè: si parla di 95 milioni di tazzine, ovvero una media di 1,6 tazzine per ogni italiano

Il "Bar-atto" a Venafro: qui il caffè viene pagato con prodotti locali. E puoi portarti la tazzina da casa

Il "Bar-atto" a Venafro: qui il caffè viene pagato con prodotti locali. E puoi portarti la tazzina da casa

A raccontare la singolare iniziativa Ida Di Ciacco, che stasera sarà in collegamento su RTL 102.5

L'ultimo saluto ad Alvaro Vitali, Carlo Verdone fa commuovere tutti. Ecco perché...

L'ultimo saluto ad Alvaro Vitali, Carlo Verdone fa commuovere tutti. Ecco perché...

"Ogni 15 giorni c'era un suo messaggio, affettuoso, veramente un gran signore, mi ha raccontato tanti episodi, tanti aneddoti, di quell'epoca d'oro del cinema", ha commentato Verdone