Varenne cambia casa, lascia Torino e si trasferisce nel Pavese

Il fuoriclasse del trotto accolto a Inverno e Monteleone

Varenne, il cavallo più forte di tutti i tempi, fuoriclasse del trotto, è stato trasferito da Torino alla sua nuova casa, l'Equicenter di Inverno e Monteleone, nel Pavese. La nuova sistemazione è stata possibile dopo che si è conclusa la battaglia legale, con un ricorso che era stato presentato alla Procura di Torino contro il trasferimento. A Inverno e Monteleone verrà seguito da uno staff guidato dal veterinario Cesare Rognoni che segue già Varenne da cinque anni. La leggenda del trotto, che nella sua carriera ha vinto premi per oltre 6 milioni di euro (con 45 gare vinte su 58 disputate), ha 24 anni. In futuro, quando Varenne si sarà ambientato nella sua casa, i visitatori potranno anche andarlo a trovare e magari farsi un selfie con lui.

Argomenti

cavallo trotto Varenne

