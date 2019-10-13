Varese, quindicenne sfregiata con lama al volto da uno sconosciuto

Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita e sfregiata al volto con un coltello da un uomo senza apparente motivo. È successo attorno alla mezzanotte di sabato, in pieno centro a Varese. le due giovani, una di 14 e l’altra di un anno più grande, attendevano i genitori per tornare a casa dopo una serata passata con gli amici, sono state avvicinate da uno sconosciuto in sella a una bicicletta che si è scagliato contro la quindicenne, sferrandole una coltellata al volto e una al braccio. L’amica è riuscita a sfuggire ed a raggiungere un bar, da dove ha chiamato i soccorsi. L'aggressore, descritto sulla cinquantina, capelli lunghi e una cicatrice sul volto, avrebbe estratto il coltello senza un apparente motivo urlando “vi uccido”. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato. L'uomo è ricercato dalle forze dell'ordine. La ragazzina ferita è stata trasportata in ospedale, dove è stata medicata con diversi punti di sutura. I medici valuteranno se operarla al volto per scongiurare un possibile sfregio permanente.