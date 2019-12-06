Varese, schiaffi a bimbi in asilo nido, sospesa maestra

L'accusa è di aver maltrattato bambini di età compresa tra pochi mesi e due anni

Una maestra di asilo nido di Coquio Trevisago (Varese) è stata sospesa dalla professione per sei mesi dal gip con l'accusa di aver maltrattato bambini di età compresa tra pochi mesi e due anni. La donna, a quanto emerso da un'indagine dei carabinieri, urlava ed offendeva i piccoli e in alcune occasioni li avrebbe schiaffeggiati e lasciati da soli in preda a crisi di pianto. A far scattare le indagini i genitori di un bimbo che aveva avuto incubi notturni e mostrava difficoltà relazionali. Tra le frasi pronunciate dalla maestra e rivolte ai piccoli anche "Sei proprio un terrone", "guardati, fai schifo" e, ancora, "piangi che cosi' ti passa". La donna, inoltre, si appartava in uno stanza con il compagno fatto entrare di nascosto all'asilo nido, lasciando soli i bambini. Le telecamere installate dai carabinieri, su disposizione del pm di Varese, hanno filmato l'uomo mentre entrava nella struttura e si chiudeva in una stanza, nascosta ai bambini, con la donna per consumare rapporti sessuali.

