Vasco, festa a Modena: "Musica contro la paura"

E' il grande giorno per un evento unico con 220mila presenti

Vasco Rossi è prontissimo a scaldare 220mila persone a Modena per il grande evento che celebra i 40 anni di carriera. "Questa è una festa contro la paura, non cambieremo le nostre abitudini. Il nemico è la paura e noi non abbiamo paura", ha detto il rocker durante le prove generali. Tre ore di concerto con una scaletta ricca tra grandi successi e brani mai eseguiti prima live o dopo tanto tempo ma che fanno parte della storia di Vasco. Il palco firmato Giò Forma è come un palazzo di otto piani, rettangolare, con una larghezza di 130 metri. Oltre 1.500 metri quadri di schermi in movimento. Uno centrale di 18 metri per 15 più altri quattro (due per parte) di 15 metri per 9: si muovono su binari separatamente o tutti insieme a formare un unico quadro in cui verranno proiettate 40 videostorie. Tra le 26 telecamere che riprenderanno l'evento spunta anche una cinepresa del 1977, scelta per simboleggiare i 40 anni di carriera del Blasco.

