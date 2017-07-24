Vasco Modena Park, il megaconcerto diventa un film

Vasco Modena Park, il megaconcerto diventa un film

Vasco Modena Park, il megaconcerto diventa un film

Redazione Web

24 luglio 2017, ore 11:25

Sarà proiettato nelle sale questo dicembre

Vasco tornerà a dicembre sul grande schermo. Il megaconcerto di Modena, con il suo record mondiale di spettatori, è infatti stato ripreso dalle telecamere di Pepsy Romanoff (già regista di “Tutto in una notte - LiveKom015”) che, all’inizio del mese, ha rivelato che le riprese del Modena Park diventeranno un film che sarà proiettato nelle sale nel periodo natalizio.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

    Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

  • Mogol presenta a RTL 102.5 “Senza paura. La mia vita”, il libro autobiografico

    Mogol presenta a RTL 102.5 “Senza paura. La mia vita”, il libro autobiografico

  • Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

    Angelo Binaghi a RTL 102.5, Coppa Davis: “Dai ragazzi impegno per mantenerla in Italia per il terzo anno consecutivo”

  • Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

    Maduro libera il francese Castro, detenuto come Trentini. Mentre la tensione con gli Stati Uniti è alle stelle

  • Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

    Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

  • Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

    Fabrizio Moro a RTL 102.5: “I concerti sono il momento più bello e l’energia che ti arriva è la parte più bella del nostro lavoro. Finalmente in questo tour ci sarà anche il disco nuovo ‘Non ho paura di niente’

  • Farmaco comprato su web conteneva insulina invece del preparato indicato, donna in coma diabetico a Padova

    Farmaco comprato su web conteneva insulina invece del preparato indicato, donna in coma diabetico a Padova

  • Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

    Zelensky, i russi nelle ultime ore hanno usato contro l’Ucraina 430 droni e 18 missili

  • Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

    Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5

Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

La notte di Halloween RTL 102.5 sarà a Gardaland Resort per una serata di musica e divertimento con gli speaker di RTL 102.5 Diego Zappone, Vanessa Grey e i DJ Alessia Manzoni e Sautufau

Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

Bologna ricorda Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta

L’esposizione, curata da Gian Luca Farinelli, Marco Antonio Bazzocchi e Andrea Speranzoni, apre oggi alla Galleria Modernissimo, e resterà visitabile fino all’8 febbraio