Vasco Modena Park, il megaconcerto diventa un film

Sarà proiettato nelle sale questo dicembre

Vasco tornerà a dicembre sul grande schermo. Il megaconcerto di Modena, con il suo record mondiale di spettatori, è infatti stato ripreso dalle telecamere di Pepsy Romanoff (già regista di “Tutto in una notte - LiveKom015”) che, all’inizio del mese, ha rivelato che le riprese del Modena Park diventeranno un film che sarà proiettato nelle sale nel periodo natalizio.

