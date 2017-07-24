Vasco Modena Park, il megaconcerto diventa un film

24 luglio 2017, ore 11:25
Sarà proiettato nelle sale questo dicembre
Vasco tornerà a dicembre sul grande schermo. Il megaconcerto di Modena, con il suo record mondiale di spettatori, è infatti stato ripreso dalle telecamere di Pepsy Romanoff (già regista di “Tutto in una notte - LiveKom015”) che, all’inizio del mese, ha rivelato che le riprese del Modena Park diventeranno un film che sarà proiettato nelle sale nel periodo natalizio.
