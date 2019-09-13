Vasco Rossi, il 25 ottobre uscirà il nuovo singolo

"Oggi ho cantato la mia ultima canzone... Ultima in ordine di tempo. La sentirete dal 25 ottobre". Lo ha scritto Vasco Rossi nel pomeriggio sui suoi canali social, allegando al post alcune foto realizzate nello studio di registrazione, e subito si è scatenata tra i fan la corsa a like, commenti e condivisioni. Il Komandante aggiunge che il pezzo è stato arrangiato da Celso Valli e lo definisce "un vero gioiello per i vascologi Vascomani vascolarizzati".