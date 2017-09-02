Venezia 74, Leoni d'oro alla carriera per Redford e Fonda

02 settembre 2017, ore 10:44 , agg. alle 18:36

Il pubblico ha riservato agli attori una standing ovation

Sono stati consegnati a Venezia i Leoni d'oro alla carriera a Robert Redford e Jane Fonda. Il pubblico ha dedicato agli attori una standing ovation e interminabili applausi, è stato impossibile per Jane Fonda trattenere le lacrime e abbracciando Robert Redford ha pianto. La scena è stata così intensa che persino la traduttrice che riferiva in italiano le brevi frasi dei due artisti ha incrinato la voce per la commozione. "Mai avrei immaginato di trovarmi qui, è un grandissimo onore ricevere il leone insieme a Bob, che ho sempre stimato e amato come attore e regista. Mancavo da Venezia da 50 anni, per me è un nuovo inizio" ha detto commossa Jane Fonda, elegantissima in abito lungo con trasparenze e piume. "Non è facile essere in piena sintonia con una persona per 47-48 anni. Mi dispiace parlare in termini di anni ma è così, ha aggiunto Redford emozionato. "Vi ringrazio moltissimo di questo premio che mi riporta in Italia. Da giovane volevo fare l'artista e ho studiato per un periodo a Firenze, qui ho un legame speciale'', ho concluso.


