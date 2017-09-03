Venezia 74, oggi Paolo Virzì presenta "The Leisure Seeker"

03 settembre 2017, ore 10:49 , agg. alle 09:27
Il regista toscano presenta il primo dei quattro film italiani in gara
È il giorno del film americano di Paolo Virzì al Lido di Venezia: sarà infatti il regista toscano a presentare il primo dei quattro film italiani in concorso alla Mostra di Venezia, 'The Leisure Seeker', interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland.
Tratto dal'omonimo romanzo di Michael Zadoorian, 'The Leisure Seeker' racconta della di due anziani coniugi, Ella e John, a bordo del vecchio camper con cui andavano in vacanza coi figli negli anni settanta. Per sfuggire a un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende infatti i figli ormai adulti e invadenti salendo a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West.
