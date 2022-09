Venezia 79, è il giorno di Gianni Amelio che presenta il signore delle formiche, attesa alla Mostra anche la star Tilda Swinton

Giorno numero sette sul Lido di Venezia per la 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Sabato sera, durante la cerimonia di chiusura, conosceremo i vincitori, nella speranza che tra i film premiati ci sia anche almeno uno dei cinque italiani in concorso. Magari ci sarà lui, Gianni Amelio, che proprio oggi presenta al Festival il suo ultimo film "Il signore delle formiche". La pellicola sarà distribuita già a partire da dopodomani, 8 settembre, nelle sale italiane.

AMELIO E IL PROCESSO BRAIBANTI

Dopo il suo Hammamet di inizio 2020, che vide una delle migliori interpretazioni di Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi, Amelio ci porta ancora alla scoperta del passato del nostro paese, questa volta negli anni 60. Più precisamente siamo nel 1968 e a Roma, si celebra un processo che fa scalpore e sarà destinato a cambiare il nostro paese. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti viene processato con l'accusa di plagio anche se, tuttavia, l'uomo non aveva commesso il fatto, ma l'imputazione serviva a coprire la vera accusa: l'omosessualità.

È un passato che sembra dialogare in maniera piuttosto esplicita con un presente dove, sebbene si siano fatti innumerevoli passi in avanti rispetto a queste tematiche, restano in primo piano nelle principali notizie di cronaca.

Nel cast del film troviamo Elio Germano, Luigi Lo Cascio e Sara Serraiocco.





ATTESA PER TILDA SWINTON

Dopo il successo ottenuto da Timothée Chalamet e, proprio ieri, da Harry Styles, oggi arriva un'altra star internazionale, l'attrice Tilda Swinton. Sarà a Venezia per presentare il film The Eternal Daughter di Joanna Hogg, che sarà proiettato questo pomeriggio, alle 16:45 in Sala Grande. È la storia di una una figlia di mezza età della sua anziana madre che si confrontano con segreti a lungo sepolti. Il tutti avviene appena decidono di fa ritorno nella loro ex casa di famiglia, un grande maniero che è diventato un hotel quasi vuoto e avvolto dal mistero.

Sulla carta anche la Swinton, ovviamente, potrebbe vincere la Coppa Volpi per la miglior interpretazione. In lizza è super favorite ci sono anche Cate Blanchett e Trace Lysette, rispettivamente per Tar di Todd Field e Monica di Andrea Pallaoro.

Domani, invece, attesa la presentazione dell’attesissimo documentario sull’Ucraina Freedom On Fire: Ukraine’s Fight For Freedom di Evgeny Afi Nevsky; e in concorso invece, la prima di The Son, con Anthony Hopkins e Hugh Jackman, di Bill Pohlad.