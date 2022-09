Venezia 79, seconda giornata alla Mostra del cinema con la proiezione di Bardo di Inarritu e l’arrivo di Cate Blanchett

E’ tornata in grande stile la Mostra del cinema di Venezia che, dopo aver abbattuto i muri e le restrizioni da anti Covid, può finalmente concedersi il lusso di riavere party, cene e tanto glamour. E ovviamente le stelle del cinema che ieri hanno sfilato nel loro primo red carpet.

IL MESSAGGIO DI ZELENSKY NELLA SERATA DI APERTURA

Nella serata inaugurale di ieri sera, ha preso la parola la madrina Rocío Muñoz Morales, elegante, emozionata: “Da domani non esisterà più il cinema! Pensate se i giornali titolassero così. Sarebbe il panico.” E poi ha aggiunto “La nostra vita sarebbe vuota. Ecco perché siamo qui di nuovo in tanti, perché abbiamo bisogno del cinema e delle sue storie”. Subito dopo è stata la volta del Leone d’Oro alla carriera a Catherine Deneuve e del messaggio in collegamento video di Volodymyr Zelensky. Il presidente Ucraino ha voluto sensibilizzare i presenti sulla difficile situazione che il suo popolo continua a vivere ormai da mesi e ha detto “Un dramma vero senza le musiche di Ennio Morricone”. Poi, sottolinea l’importanza di parlare del conflitto in corso, utilizzando il linguaggio del cinema, così universale e in grado di arrivare a tutti.

IL PRIMO RED CARPET DELLA 79ESIMA EDIZIONE

Prima della proiezione di White Noise, il film d’apertura della Mostra, è stata la volta del primo Red Carpet. A sfilare sul bellissimo Lido di Venezia anche Hillary Clinton, la moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Ma oltre a lei anche Adam Driver, Matilde Gioli, Greta Ferro, Alessandra Ambrosio e tanti altri volti noti che hanno sfoggiato abiti eleganti e raffinati. Molto provocante invece l’outfit dell’attrice Jodie Turner-Smith che ha scelto un abito totalmente trasparente.