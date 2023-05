Venezia sarà la prima città in Italia ad usufruire del servizio di delivery senza l’utilizzo di mezzi di trasporto

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il servizio di consegna a domicilio fa ormai parte della quotidianità di chiunque viva in una città italiana. A chi non è mai capitato di tornare a casa, stanco dalla giornata appena trascorsa, pensare di ordinare una pizza e aprire una delle tante applicazioni di delivery sullo smartphone, evitandosi la “fatica” di dover chiamare la pizzeria e recarsi al ristorante, per poi tornare a casa e scoprire che la pizza è ormai diventata fredda. Da oggi sarà possibile ordinare direttamente a casa anche per gli abitanti del centro storico di Venezia, con la nota azienda londinese Deliveroo che “sbarca”, per rimanere in tema, nella città veneta con lo stesso servizio che garantisce in tutto il resto del mondo.





Una dinamica di trasporto non convenzionale

La particolarità che distingue il modo in cui verranno effettuate le consegne a Venezia dal resto del mondo è il fatto che, per via della struttura della città, il cibo verrà portato solo ed esclusivamente camminando. Sarebbe, infatti, impensabile utilizzare dei mezzi di trasporto all’interno del centro storico di Venezia, con continui canali da attraversare e tratti percorribili quasi esclusivamente utilizzando la barca. L’iniziativa è stata attuata anche per via delle necessità di rispetto e tutela del patrimonio storico e artistico della città, rendendo Venezia la prima città in Italia in cui le consegne saranno effettuate a piedi, cosa che avviene a livello globale solo a Hong Kong e Singapore.