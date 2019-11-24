Ventotto anni fa moriva Freddie Mercury

Redazione Web

24 novembre 2019, ore 20:00 , agg. alle 20:56

Il frontman dei Queen aveva quarantacinque anni

Ventotto anni fa moriva Freddie Mercury. Era il 24 novembre del 1991 quando il frontman dei Queen si spegneva nella sua casa di Londra all'età di quarantacinque anni. Ucciso da una broncopolmonite aggravata dall'Aids, malattia che solo il giorno prima aveva rivelato al mondo di avere contratto. Il cantautore britannico è diventato di fatto una leggenda della musica, grazie alla sua voce, al suo carisma e al suo talento. Assieme al chitarrista Brian May, al batterista Roger Meddows Taylor e al bassista John Deacon ha scritto brani entrati nella storia del rock come Bohemian Rapsody, Somebody to love, We are the champions, We will rock you o Radio Gaga. Planetario il successo ottenuto dal recente film di Bryan Singer "Bohemian Rapsody" con uno strepitoso Rami Malek nei panni di Mercury.

