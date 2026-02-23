Verso Sanremo, Dargen D'Amico presenta a RTL 102.5 il brano in gara “AI AI”

Dargen D’Amico è stata ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare il suo ritorno a Sanremo con il brano “AI AI”, segnando la sua terza presenza in gara dopo aver partecipato nel 2022 e il 2024. «Questa sarà la mia terza partecipazione al Festival di Sanremo. Rispetto alle altre volte, quest’anno percepisco un clima molto diverso. Forse perché le vibrazioni cambiano in base ai colleghi. Si respira un bel clima e la competizione, almeno per ora, non si avverte».





L’artista racconta a RTL 102.5 il significato del brano: «Avevo in mente questo brano da un paio d’anni; evidentemente, quest’anno è successo qualcosa che mi ha fatto sentire che fosse il momento giusto. È il contesto in cui ci stiamo muovendo a suggerirlo: anche le istituzioni italiane stanno iniziando ad affrontare il tema, e siamo probabilmente già vicini a un punto di non ritorno».





“AI AI – Short Documentary”

Con il brano “AI AI” Dargen D’Amico ha anche ideato un progetto editoriale e visivo che estende la performance musicale in un’indagine sul presente: nasce infatti “AI AI – Short Documentary”, un documento culturale pensato per fissare un momento storico mentre sta accadendo. Lo short documentary nasce con un obiettivo preciso: osservare l’Intelligenza Artificiale nel suo stato attuale, senza mediazioni didattiche e senza semplificazioni. Dargen D’Amico dialogherà con personalità di spicco della cultura contemporanea abbracciando tre tematiche – intrattenimento, tecnologia e scienza medica – e rifletterà insieme a loro sulla trasformazione industriale profonda, silenziosa, già operativa, con cui l’AI sta riscrivendo il modo in cui pensiamo, creiamo, lavoriamo e comunichiamo. Dallo short doc verranno estratte pillole video brevi, pensate per una diffusione web e social. A sostegno di questa iniziativa, durante i giorni del festival verranno realizzate delle attivazioni ad hoc. Una di queste consiste nella distribuzione di una fanzine cartacea. «Sto per promuovere, in pillole, un documentario dedicato all’intelligenza artificiale e al suo stato dell’arte, con il contributo di personalità di spicco che oggi la utilizzano. L’obiettivo è capire cosa sta succedendo adesso e cosa potrebbe accadere domani», spiega.





IL NUOVO ALBUM

Esce venerdì 27 marzo “DOPPIA MOZZARELLA” il nuovo album di Dargen D’Amico. L’album è il frutto di un lavoro di due anni, di una riflessione metodica e approfondita che viene esplicata dal titolo: ironico e immediato ma ricco di significato. Quella della “DOPPIA MOZZARELLA” è infatti usata da Dargen D’Amico come una metafora delle vite di oggi, bombardate continuamente da stimoli che inducono le persone a volere sempre di più ben oltre le necessità reali di ognuno di noi. «Il titolo nasce da un passaggio di un brano dell’album. Quando stavo chiudendo il disco, mi è venuta l’idea della “doppia mozzarella”: il bisogno di cercare qualcosa in più anche in qualcosa di già perfetto, come una pizza. È una metafora del tempo in cui viviamo, un’epoca in cui ci vengono suggeriti continuamente nuovi bisogni e finiamo per desiderare cose che non ci servono, che non ci rendono felici, che non sono naturali. Forse, invece, dovremmo fare un passo indietro», dichiara.





SERATA COVER

Nella serata delle cover, prevista per venerdì 27 febbraio, Dargen D’Amico sarà inoltre protagonista di un’esibizione speciale insieme a Pupo e Fabrizio Bosso. Tre mondi e sensibilità artistiche diverse si incontreranno nella reinterpretazione del brano “Su di noi”, dando vita a una contaminazione musicale inedita e sorprendente.



