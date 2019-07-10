Vertice sui migranti, nuove misure, ma Salvini e Trenta divisi

10 luglio 2019, ore 22:24
Più uomini, più mezzi e maggiori controlli, anche preventivi sulle navi delle Ong
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Governo, Urso contro il Commissario Montalbano: “Lettera di minacce a mia moglie. Fila superata? Decide la scorta”
Polemiche dopo la denuncia sui social dell'attore Luca Zingaretti, anche lui in partenza da Fiumicino. Per il leader di Azione Carlo Calenda “la vicenda non ha nulla a che fare con la sicurezza. E' semplicemente una questione di cafonaggine e prepotenza”
Governo, Meloni alla Camera: “Enorme rischio di escalation, l’Iran torni al dialogo sul programma nucleare”
Su Gaza, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, la presidente del Consiglio in aula a Montecitorio ha parlato apertamente di "forme drammatiche e inaccettabili" nella reazione del governo di Tel Aviv, e ha chiesto che "le fermi immediatamente"
Decreto Infrastrutture, in arrivo l’aumento dei pedaggi autostradali dal primo agosto. Per tutti i veicoli
Le opposizioni sono sulle barricate. La leader Pd Elly Schlein: “Tasse e propaganda, nient'altro. Anche oggi Giorgia Meloni prova a mettere una tassa in più, stavolta sugli italiani che vanno in vacanza”. Malumori e perplessità pure dentro Fratelli d’Italia