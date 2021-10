"Vi svelo con chi dormo...", la camera da letto della Marchesa d'Aragona non ha più segreti

Fermi tutti, parla la Marchesa d'Aragona. E le sue parole, soavi ed eleganti, sembrano quasi un vero e proprio "Ipse dixit". Amata, raffinata, contestata e - soprattutto - imitata: Daniela del Secco d'Aragona dopo mesi di silenzio lontano dai riflettori parla a Trends&Celebrities su RTL102.5 News (che potete seguire anche in chiaro sul canale 233 del DTT o 737 di SKY).





MARCHESA D’ARAGONA: “DORMO CON LA PRINCIPESSA CHLOE”

La Marchesa d’Aragona svela anche un segreto che si consuma nella sua camera da letto, che sicuramente sarà uno dei luoghi più curati della sua casa romana (a proposito, ci dicono che nulla è lasciato al caso). A letto, però, la Marchesa dorme da sola. “Prediligo le stanze separate, a letto assolutamente a ognuno il suo. Tuttavia, dopo tre matrimoni, il posto d’onore alla mia sinistra nel mio talamo ce l’ha la principessa Chloe (un grazioso cane ndr) e, ai piedi del letto, trovano posto le sue figlie, le principesse Grace e Sophie", tuona. Ed, allora, nessun gossip sulla sua vita sentimentale. Ora, Daniela è single.





LA MARCHESA IN CUCINA

Ma Daniela del Secco d'Aragona, che in passato ha partecipato al Gf vip svela di essere una bravissima cuoca. "Provare per credere", racconta a Trends&Celebrities. “Adoro cucinare, ma non lo faccio sempre, soltanto quando sono innamorata. Capita una volta ogni dieci anni che mi innamori… Un piatto che preparerei a un bel ragazzo? Farfalle di kamut con avocado e salmone affumicato”. Colpo di scena: la Marchesa d’Aragona sfoderare un vero asso nella manica e mostra tutto il suo talento ai fornelli. Per caso ha intenzione di partecipare a qualche programma di cucina? "Mai dire mai", puntualizza. Immaginatela con il grembiule e le mani sporche di salsa oppure olio. "Non rinuncerei alle mie adorate perle e al profumo. Anche se cucino devo essere sempre in perfetto stile Marchesa": parola di Daniela. Provare per credere.





IL SUO GIUDIZIO SUL GRANDE FRATELLO VIP

Quella casa la conosce molto bene perché ha trascorso diversi mesi. Ma ora la Marchesa, che vorrebbe ritornare al Grande Fratello vip, si scaglia contro chi ad ogni costo cerca popolarità. Definisce gli inquilini della Casa concorrenti allo sbando. Una vera cannonata che non lascia spazio a doppie interpretazioni. Immaginate, però, se dovesse arrivare Daniela Del Secco d'Aragona: sarebbe una parentesi adorabile.