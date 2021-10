“Vi svelo perché ho acquistato una tabaccheria”: il gesto d’amore di Luigi Mastroianni lascia tutti senza parole

Amore con la lettera maiuscola. Provate a mettere da parte i followers, le Ig stories e le ospitate in tv: reset totale. Una vita scandita solo dai sentimenti e dalla famiglia. E lo sa bene Luigi Mastroianni, influencer da 1 milione di followers su Instagram, che a suo fratello Salvo (affetto da sindrome di Down) dedica tutto il suo successo. Adesso concretizza l’ennesimo traguardo raggiunto, su RTL102.5 racconta: "Ho acquistato una tabaccheria per mio fratello e mia madre investendo un po’ di soldi che avevo messo da parte".

Luigi Mastroianni, ex volto di Uomini e donne, è emozionatissimo: si tratta di un progetto che parte da zero e che lo vede ancora una volta in prima linea. "L'ho fatto per mio fratello e mia madre, che ha dedicato sempre tanto tempo a lui. Salvo, noi lo chiamiamo l'avvocato come lui stesso chiede, lavora alla cassa", continua a Trends & Celebrities.





MASTROIANNI RACCONTA L’EMERGENZA MALTEMPO NEL CATANESE

Paura, innanzitutto, ma anche tanto stupore. Mastroianni, catanese doc, in collegamento su RTL102.5 News parla anche di quello che è accaduto negli ultimi giorni in provincia di Catania a causa del maltempo. "Strade come fiumi, piazze come laghi", puntualizza. "E sempre che in serata possa arrivare un altro peggioramento delle condizioni meterologiche. Siamo molto preoccupati per questa situazione, speriamo quanto prima che torni tutti alla normalità". Intanto, in Sicilia in 24 ore si contano migliaia e miglia di euro di danni a causa di un alluvione che sta flagellando la regione. Scuole chiuse per precauzione.





L'ATTESO RITORNO IN TELEVISIONE

Soltanto poche settimane fa, sempre su RTL102.5 News, Mastroianni aveva svelato di essere pronto a tornare in televisione. Il suo passato a Uomini e donne lo ha reso famoso ed è per questo motivo che il pubblico lo adora. Ora, però, si sta accarezzando l'idea di un ritorno. "Farei il Gf vip", aveva detto qualche tempo fa Mastroianni.

Un appello ad Alfonso Signorini. Nessuna risposta per adesso da parte della Produzione. Però, secondo i fan, sarebbe bello raccontare una storia di assoluta dolcezza ed amore: Mastroianni ha dedicato tutta la sua vita in nome di Salvo. "Mio fratello è un gigante", ribadisce prendendo spunto da un libro che racconta il loro rapporto. Unico.