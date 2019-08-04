Victoria's Secret, arriva la prima modella transessuale

Il brand di lingerie più famoso al mondo presenta la brasiliana Valentina Sampaio

Victoria’s Secret presenta la sua prima modella di lingerie transessuale: Valentina Sampaio, 22 anni, brasiliana. L'annuncio è arrivato proprio dalla diretta interessata tramite il suo profilo Instagram. Il brand torna a far parlare di sé, dopo che nei giorni scorsi aveva annunciato la chiusura dello show annuale: dopo 23 edizioni, la sfilata degli angeli chiude il sipario. e lo ha annunciato lei stessa dal suo account Instagram. Si torna dunque a parlare di Vicoria's Secret, che solo qualche giorno fa ha annunciato che quest'anno, dopo 23 edizioni, gli angeli non sfileranno più in passerella durante la celebre sfilata annuale. In queste ore arriva invece l'annuncio che entrerà a far parte della scuderia la prima modella transessuale. Nei mesi scorsi l'azienda americana era stata messa sotto accusa dal mondo Lgbt, di cui la Sampaio è icona. Nata a Fortaleza, ha deciso di intraprendere il suo percorso di transizione a 8 anni, seguita e affiancata da una psicologa. Dopo che, da un punto di vista medico, ne è stata accertata la natura transgender, la modella ha iniziato a farsi chiamare Valentina e a 16 anni è entrata nel mondo della moda, riscuotendo sin da subito grandi successi.

