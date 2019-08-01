Victoria Secret, dopo 23 anni cala il sipario sullo show

Redazione Web

01 agosto 2019, ore 08:00

Il brand di lingerie cerca di allinearsi all'epoca #Metoo, dal prossimo autunno non ci saranno più "angeli" in passerella

Dopo 23 anni cala il sipario sullo show di Victoria'a Secret. Questo autunno non ci saranno più "angeli" in passerella con indosso capi di biancheria intima. Lo ha detto la modella di origini australiane Shanina Shaik durante un'intervista. "Sfortunatamente - ha detto la Shaik, 28 anni - quest'anno non ci sarà uno show. Sono un pò delusa perché non è qualcosa a cui sono abituata. Di solito durante questo periodo faccio le prove come angelo". Riguardo ai motivi dell'annullamento di una delle sfilate più attese dell'anno, la modella ipotizza che probabilmente il brand sta cercando di ridefinirsi. Victoria's Secret non ha rilasciato alcun commento, tuttavia negli ultimi anni e soprattutto in epoca #Metoo sono state sollevate diverse questioni sull'utilizzo del corpo femminile da parte dell'azienda. Inoltre, spesso il franchising è finito sotto accusa per il messaggio che trasmette mandando in passerella o usando nella campagne pubblicitarie modelle troppo magre.   

Mostra tutti
