Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

Strangolate e vessate , la piccola Andromeda non mangiava da giorni. E’ quanto è emerso dalle testimonianze dei medici legali del Policlinico Gemelli che hanno compiuto accertamenti sulla morte di Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma . I medici legali sentiti oggi davanti alla Prima Corte di Assise che vede imputato Francis Kaufmann , presente in aula, accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia, hanno rivelato questi particolari che rendono ancora più cruda la vicenda. E' stato ascoltato fra gli altri il primo medico che ha effettuato l'esame esterno dei cadaveri il giorno del ritrovamento a Villa Pamphili . Il primo a essere trovato era stato il corpo della bimba, trovato nudo a pancia in giù , con diverse escoriazioni. Mentre era ancora in corso il sopralluogo per Andromeda, era stato scoperto poco distante anche il corpo della madre Anastasia , parzialmente coperto da un telo di plastica. Proprio a causa di quel sacco di plastica e delle alte temperature, le condizioni del cadavere della donna erano molto diverse, in avanzato stato di decomposizione . L'elemento comune che emerge in seguito all'autopsia sta nella causa di morte, hanno spiegato i medici rispondendo alle domande del pm Antonio Verdi, titolare dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini: asfissia meccanica da strangolamento. Madre e figlia, confermano gli esiti scientifici, sono state uccise in tempi diversi: Anastasia tra il 3 e il 5 giugno mentre la figlia fra le 24 e le 35 ore prima del giorno del ritrovamento, presumibilmente nel pomeriggio o nella sera del 6 giugno. I medici legali hanno riferito inoltre che lo stomaco della bimba era completamente vuoto, segno che non mangiava da giorni. Per quanto riguarda invece la madre, sebbene in avanzato stato di putrefazione, i medici hanno appurato che Anastasia non soffriva di patologie pregresse. "La putrefazione maschera ma non cancella" ha spiegato uno dei tre medici. Sarebbe inoltre emerso che la quantità di alcol trovato nel corpo della donna avrebbe diminuito la capacità di difesa.

Perizia per Kauffmann, la restituzione delle salme

Per Kaufmann l'avvocato difensore Paolo Foti ha chiesto nella scorsa udienza di svolgere una perizia psichiatrica per accertare la capacità di stare in giudizio. Richiesta su cui i giudici della Prima Corte di Assise di Roma si esprimeranno solo successivamente e a cui si è opposta la procura che contesta all'americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all'occultamento di cadavere.

Nel processo sono parte civile la madre e il padre di Anastasia Trofimova, che attraverso i loro legali hanno chiesto l'autorizzazione delle salme nel loro Paese, oltre alle associazioni Differenza Donna, Telefono Rosa, Per Marta e per tutte, Insieme a Marianna, Associazione italiana vittime vulnerabili di reato.

Verranno in Italia per essere sentiti in aula tra aprile e maggio i genitori e nonni di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma. ''Con la rogatoria ci sarebbero state difficoltà estreme, quindi verranno in Italia e vedranno in faccia l'assassino'' hanno spiegato gli avvocati Arturo Salerni e Mario Angelelli, legali di parte civile della famiglia delle vittime. ''Le cause della morte sono chiarissime - hanno sottolineato i due penalisti dopo l'udienza in cui sono stati sentiti tre medici legali - ed è emerso inoltre che nelle ultime ore Andromeda non aveva mangiato. L'altro elemento inquietante che emerge è la diminuita capacità di difesa da parte di Anastasia a causa dell'alcol. I nostri assistiti hanno chiesto la restituzione dei corpi e su questo la Corte si è riservata in attesa che si esprima la difesa di Kaufmann: speriamo di risolvere presto questa questione perché è una delle cose che sta molto a cuore alla famiglia''.



